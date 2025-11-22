sucesos

Atrapado tras una colisión frontal en Santa Cruz de Tenerife

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios
Un hombre ha resultado herido este sábado tras una colisión frontal entre dos vehículos en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Uno de los conductores quedó atrapado en su vehículo tras el accidente en la calle Alcalde Mandillo Tejera, en el barrio de Los Gladiolos, poco antes de las 14:00 horas.

Según testigos de los hechos, un camión iba en dirección descendente y el coche subía la calle cuando chocaron.

Hasta el lugar se trasladaron de inmediato los recursos de emergencia necesarios.

Efectivos de Bomberos de Tenerife lograron liberar al afectado, que presentaba traumatismos de carácter moderado, por lo que el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) procedió a trasladarlo en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Por su parte, la Policía Local instruyó el atestado.

