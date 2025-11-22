sucesos

Fatal accidente en la TF-1: varias personas trasladadas al hospital

El 112 movilizó de inmediato los recursos de emergencia necesarios
Imagen de archivo de la TF-1
Tres personas han resultado heridas en la noche de este viernes tras producirse la colisión de dos vehículos en la TF-1, a su paso por Arico, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 23:57 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta informando sobre la colisión de los dos vehículos y la necesidad de asistencia sanitaria para tres personas, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los tres afectados, dos hombres y una mujer, con heridas de diversa consideración, que fueron trasladados al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y al Hospital del Sur de la isla.

La Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes.

