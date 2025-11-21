Fatídico accidente en Tenerife por una colisión moto-furgón

Un hombre de unos 40 años ha resultado herido a primera hora de este viernes, 21 de noviembre, tras una colisión entre una moto y un furgón.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió el aviso sobre las 6:45 horas y movilizó de inmediato los recursos de emergencia necesarios hasta el lugar de los hechos: la calle Los Escudos, en el municipio de La Laguna.
A su llegada, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió al conductor de la moto, que había resultado herido con diferentes traumatismos.
Ante la situación, la víctima fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
La Policía Local realizó el atestado correspondiente.