El 112 actualiza la información sobre el accidente en la TF-5 en el que volcó un coche

Un accidente de tráfico registrado en la autopista del Norte (TF-5) provocó esta mañana importantes retenciones en sentido norte, a la altura del kilómetro 7, a la altura de Los Majuelos, en el municipio de La Laguna.
El incidente ocurrió a las 07.17 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió una alerta por una colisión entre dos vehículos, con el vuelco posterior de uno de ellos.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Guardia Civil, Bomberos de Tenerife y el servicio de conservación de carreteras del Cabildo.
Según la valoración del SUC, una mujer de 44 años resultó herida y presentó diversos traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.
El operativo también contó con una ambulancia medicalizada.
Efectivos de Bomberos de Tenerife aseguraron la zona tras el vuelco del vehículo implicado, mientras que el servicio de carreteras trabajó en el despeje de la calzada.
La Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes.
La incidencia generó retenciones importantes en la TF-5, especialmente en el tramo próximo al Pabellón Insular Santiago Martín.