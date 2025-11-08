Adeje alberga el único concierto en España de la banda colombiana Morat

La banda colombiana Morat, una de las formaciones de referencia en la música hispana de los últimos tiempos, sube esta noche de sábado (21.00 horas) al escenario del Campo de Fútbol de Adeje para ofrecer su único concierto de este año en España.
La cita está organizada por Iglesias Entertainment y New Event, con la colaboración del Cabildo de Tenerife (Tenerife Despierta Emociones y Turismo de Tenerife), el Ayuntamiento del municipio sureño y otras entidades de carácter privado, como es el caso de Fred. Olsen, Cajasiete y el Hotel Bahía del Duque. Las localidades se pueden adquirir a través de la plataforma web de venta de entradas Ticketmaster.
Morat, que comenzó como un proyecto de amigos en Bogotá, ha conquistado tanto a América como a Europa con su pop rock. Su capacidad para llenar grandes recintos y dominar las listas de éxitos ha consolidado a los colombianos como una de las bandas más queridas de la música latina. Con discos como Sobre el amor y sus efectos secundarios y el multiplatino Balas perdidas, su trabajo más reciente, Ya es mañana, sigue sumando éxitos.