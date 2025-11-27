Adiós a la calima en Canarias: la Aemet anuncia lloviznas

La previsión meteorológica para este jueves indica que habrá intervalos nubosos, predominando el cielo nuboso en la vertiente norte, especialmente en el nordeste, sin descartar lloviznas a primeras y últimas horas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Por la tarde, aumentará la nubosidad en la vertiente sur, con probables lluvias ocasionales.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios, salvo un ligero descenso de las máximas en la vertiente norte y cumbres. Los termómetros oscilarán entre los 22 grados de máxima en Tenerife y los 14 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará del nordeste moderado, con algún intervalo fuerte en el sudeste por la noche.
En la vertiente norte de Gran Canaria con probable lluvia débil durante la madrugada, menos probable el resto del día, y con predominio de intervalos nubosos en el resto de zonas que aumentarán a nuboso en zonas del sur durante la tarde donde no se descarta lluvia débil.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos en general, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán con pocos cambios salvo un ligero descenso de las máximas en la vertiente norte. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 19ºC de mínima y los 23ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará moderado del nordeste con algún intervalo fuerte en las vertientes sureste y noroeste.