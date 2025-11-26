Adiós al humus de Mercadona: retiran de todos los supermercados uno de sus productos estrella

La compañía que preside Juan Roig continúa extendiendo su nuevo modelo de negocio, conocido como Tiendas 8, que apuesta por locales más eficientes, un diseño actualizado y un mayor protagonismo de la comida lista para llevar. En estos establecimientos gana presencia la sección Listo para Comer, que incorpora espacios tipo “mercaurante”, con zonas habilitadas con mesas, sillas y microondas.
La empresa acostumbra a realizar ajustes en su catálogo, tanto incorporando productos nuevos como retirando otros que no terminan de funcionar comercialmente. Algunas de estas decisiones pueden ser definitivas y otras temporales, ya sea por incidencias en la producción o por cambios en la gestión del stock. Además, Mercadona modifica su surtido en función de campañas concretas, como ocurre en verano o Navidad. Esta tendencia también se está viendo en otras cadenas como Carrefour, Alcampo, Grupo El Corte Inglés, Hipercor o Ahorramás, que están reforzando sus propuestas de comida preparada.
Una de las particularidades de Mercadona es la rapidez con la que responde a las consultas de los clientes a través de su canal de atención. Precisamente, varios consumidores han preguntado en los últimos días por la desaparición de un producto muy conocido de la marca Hacendado: el hummus.
Al Hummus https://t.co/7OCIPHWqkw— Carla (@Carla3900156458) November 24, 2025
La compañía ha aclarado que este artículo se ha retirado temporalmente de los lineales. “En estos momentos no contamos con hummus debido a una incidencia en las instalaciones del proveedor”, ha confirmado Mercadona, que asegura estar trabajando para solucionar el problema cuanto antes.
Según la cadena, el hummus volverá a estar disponible durante el mes de diciembre, una vez restablecido el servicio en todos los supermercados.