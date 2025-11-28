Denuncian por agresiones en Canarias al líder ‘desokupa’ Roberto Cristian Pérez

Un agente de la Guardia Civil que no se encontraba de servicio presentó una denuncia ante la Policía Nacional contra el responsable de la empresa de desokupaciones Ez Property Solutions, Roberto Cristian Pérez, por una supuesta agresión registrada en el exterior del hospital Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria. Los hechos tuvieron lugar este miércoles y se han difundido en redes sociales, según publica Atlántico Hoy.
El incidente ocurrió a plena luz del día y tuvo lugar durante varios minutos, ante la presencia de trabajadores y usuarios del centro sanitario. De acuerdo con el medio citado, la denuncia está relacionada con un enfrentamiento anterior entre el guardia civil y Roberto Cristian Pérez.
Atlántico Hoy recuerda que en septiembre el gerente de la empresa fue detenido por este mismo agente por un delito de amenazas y coacciones contra agentes de la autoridad, un procedimiento judicial aún pendiente. En aquella ocasión, la pareja del guardia civil también comunicó haber recibido amenazas.
El medio también indica que desde entonces se han producido diversos episodios de tensión. En uno de los vídeos compartidos entonces, el responsable de la empresa se dirige al agente llamándolo “rata de alcantarilla”. En otra ocasión, durante una comparecencia ante el juzgado, también se produjeron situaciones similares.
Insultos y amenazas
Según el relato recogido por Atlántico Hoy, el guardia civil se encontraba en el exterior del hospital porque tenía cita médica cuando coincidió con el gerente de Ez Property Solutions y varios trabajadores.
En la denuncia se recogen los siguientes insultos: “Maricón, ¿qué haces aquí?”. También incluye amenazas como: “Hijo de puta, maricón, te voy a matar, me voy a follar a tu novia, escoria de la sociedad, cagón, ni con el uniforme eres nadie, para no meterte un tiro en la cabeza, chivata, fírmame el papel para matarte, me da igual que seas guardia civil, vamos a mi gimnasio, porque eres guardia si no te hubiéramos pegado, eres un guardia civil amargado, te escacho la cabeza, maricona de mierda, vamos a mi gimnasio a machacarte, vas a los festivales a drogarte, robas a la gente”.
En uno de los vídeos difundidos en redes sociales se aprecia a Roberto Cristian Pérez profiriendo insultos al agente y retándolo a firmar un documento para subirse a un ring.
Este es Roberto Cristian Pérez, jefe de una empresa de desokupación, amenazando a un Guardia Civil fuera de servicio.
Según el propio agente, al medio @atlantico_hoy habría sido agredido y amenazado de muerte por Roberto.
La presunta agresión
De acuerdo con la denuncia citada por el medio, el guardia civil relata que, en un momento del altercado, el gerente de la empresa llegó a arrodillarse frente a él animándole a golpearle y, posteriormente, le habría agarrado por los tobillos provocándole la caída.
El agente asegura haber sufrido lesiones en un codo y dolor lumbar.
La Policía Nacional ha confirmado a Atlántico Hoy la recepción de la denuncia por supuestas agresiones, aunque aclara que no se produjeron detenciones.
El líder desokupa alega “hostigamiento”
Roberto Cristian Pérez atribuye el incidente a un supuesto “hostigamiento” del agente. Según su versión, estaba en el exterior del hospital junto a varios trabajadores esperando a un compañero cuando se encontraron con el guardia civil.
Afirma que fue el agente quien les habría increpado, por lo que insiste en denunciar un acoso continuado.
En diversos vídeos publicados por él y otros miembros de la empresa en redes sociales, asegura llevar tiempo intentando que se dicte una orden de alejamiento contra el guardia civil. En estas grabaciones sostiene que el agente estaría tratando de provocarles para que alguno responda de forma violenta.
En una de estas publicaciones, afirma: “Hoy estuve a punto de perder los papeles (…), queda claro que eres guardia civil 24 horas. Déjame en paz, y si no firma el documento y nos pegamos un par de puñetazos”.