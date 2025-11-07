Prohíben entrar en San Isidro al líder ‘desokupa’ Roberto Cristian Pérez

Un Juzgado de Instrucción de Granadilla dictó el mes pasado un auto que incluye como medida cautelar la prohibición de que el líder de la empresa desokupa Ez Property Solutions, Roberto Cristian Pérez, entre siquiera a la localidad de San Isidro, dentro del término de Granadilla de Abona, en información adelantada ayer por Canarias Ahora.
Dicho auto judicial argumenta su decisión en la “escalada en la violencia empleada” para desalojar a los vecinos de un edificio, el Residencial Malvasía, donde él y “aproximadamente una veintena de empleados” suyos sembraron el caos el pasado 23 de septiembre, motivo por el cual finalmente los agentes de la Guardia Civil desplazados al lugar procedieron al arresto de Roberto Cristian Pérez, que incluso ofreció cierta resistencia al mismo.
Además, otros dos colaboradores de Pérez tampoco pueden acercarse a menos de cien metros de la urbanización en la que irrumpieron hace semanas con la “ilícita finalidad de obligar a los vecinos a marcharse de las viviendas en las que residen”.
Siempre según los datos facilitados por el referido medio digital, en la instrucción que investiga estos hechos violentos hay al menos diez investigados, todos ellos trabajadores o colaboradores de la empresa referida, mientras que los denunciantes son los propios residentes del inmueble.
Para hacerse una idea de lo sucedido entonces, basta recordar que Pérez acabó saliendo esposado del lugar.