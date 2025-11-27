Alerta alimentaria en España: ordenan la retirada inmediata de esta agua embotellada por presencia de ‘Pseudomonas aeruginosa’

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha informado de una alerta relativa a la presencia de Pseudomonas aeruginosa en agua mineral natural de la marca Fuente Madre.
La notificación procede de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).
El producto afectado es un agua mineral natural envasada en botella de 1,5 litros. Los detalles facilitados son los siguientes:
- Nombre del producto: Agua mineral natural
- Marca: Fuente Madre
- Aspecto del producto: Botella de 1,5 litros
- Número de lote: 1 040725
- Fecha de caducidad: 31/12/2027
- Volumen: 1,5 L
- Temperatura: Ambiente
La distribución inicial del lote implicado se ha realizado en las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras regiones.
La información ha sido trasladada a las autoridades sanitarias competentes a través del SCIRI, con el objetivo de verificar la retirada inmediata de los productos afectados de los canales de comercialización.
La AESAN recomienda que las personas que tengan en su domicilio unidades del lote afectado se abstengan de consumir el producto.
Qué es Pseudomonas aeruginosa y qué riesgos supone en el agua
Pseudomonas aeruginosa es una bacteria que puede encontrarse en diversos entornos, especialmente en lugares con presencia de humedad.
Está catalogada como un microorganismo oportunista y puede colonizar superficies o materiales que han estado en contacto con agua.
En determinadas circunstancias, puede causar infecciones, especialmente en personas con el sistema inmunitario debilitado o con enfermedades previas.
También se asocia a infecciones hospitalarias y a la contaminación de productos de uso y consumo cuando no se han mantenido condiciones adecuadas de higiene o tratamiento.