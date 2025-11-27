Alma de Bolero ilumina la Navidad en el Teatro Leal junto a su orquesta clásica

Alma de Bolero regresa por Navidad al Teatro Leal de La Laguna el próximo 27 de diciembre, con un concierto que comenzará a las 20:00h y que promete volver a convertirse en una cita imprescindible dentro de la programación cultural lagunera. Las entradas para el concierto tienen un precio general de 20 euros, con tarifa especial de 18 euros para la zona de balcón, y podrán adquirirse a través de los canales habituales del Teatro Leal
Como cada año, el reconocido trío canario Alma de Bolero vuelve a llenar de música y emoción este emblemático escenario, en un encuentro muy esperado por su fiel público. En esta ocasión tan especial, la agrupación contará con el acompañamiento de su orquesta clásica, ofreciendo un espectáculo que combinará elegancia, sentimiento y su inconfundible sello.
Fieles a su compromiso con la música hecha en Canarias, Alma de Bolero ha querido invitar a tres voces destacadas de su tierra para compartir escenario: Andrea Rodríguez, José Félix y Leyla Melo, artistas que representan con orgullo la esencia y la canariedad a través de su talento y sensibilidad interpretativa.
Este concierto se consolida como una cita imprescindible dentro de la programación navideña lagunera, reuniendo a un público que, año tras año, acude a disfrutar de un repertorio cargado de romanticismo, tradición y calidad musical.