Ancor Miranda y el Michel Mbarga protagonizan esta semana Naturajazz

El Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) de Santa Cruz de Tenerife continúa con nuevas sesiones de Naturajazz, el Festival Internacional de Jazz y Fotografía de la Naturaleza, que en esta ocasión tienen lugar este viernes y el sábado, a partir de las 20.00 horas. Por cuestiones meteorológicas, el habitual concierto del jueves pasa esta semana a celebrarse mañana
La actuación de hoy corre a cargo del Michel Mbarga Quartet, formación que llega de Camerún para envolver al público de toda la energía y diversidad de la música africana contemporánea.
Reconocido como uno de los guitarristas más destacados de África Central, Michel Mbarga combina la tradición del mvet y el balafón con los sonidos del jazz, blues, reggae, makossa y afro-pop, en una fusión que trasciende fronteras. Junto a Brice Ndjana Atangana Mekongo, Yves William Ombe Monkama y Beaugelin Joseph Tamdjo Tala, Mbarga ofrecerá un concierto vibrante donde confluyen ritmo, espiritualidad y virtuosismo.
La sesión contará con la proyección de las obras fotográficas Joyas del neotrópico, de Mario Suárez, un homenaje visual a la riqueza natural de Colombia y Panamá, y Vida chinija, de Amanhuy Duque, que revela la belleza escondida de los pequeños invertebrados de Canarias en su hábitat natural.
Mañana sábado será el turno del cuarteto liderado por Ancor Miranda, que propone una experiencia musical innovadora, marcada por la ausencia de un instrumento armónico y la apuesta por la improvisación y la interacción constante entre los músicos.
En este proyecto, Miranda, junto a José Vera, Cristopher Pérez y David Muñoz, invita al público a un viaje sonoro donde convergen la creatividad, el riesgo y el diálogo en tiempo real. Cada concierto se convierte en una conversación viva, que transita entre el jazz contemporáneo y el tradicional, con una mirada fresca y audaz hacia la experimentación.
La propuesta musical estará acompañada por la proyección del trabajo fotográfico El pulso del océano, de Jesús Yeray Delgado, una serie de 20 imágenes submarinas captadas en distintos rincones del planeta. La muestra refleja la belleza y fragilidad de la vida marina, y reivindica la necesidad de proteger los ecosistemas oceánicos.
Además, se proyectará la obra Islas Canarias. Territorio limitado, avifauna sin límites, de Sebastián Francisco Pagés, que ofrece una mirada cercana y detallada a la riqueza de las aves del Archipiélago.
Todos los conciertos son gratuitos hasta completar el aforo previsto y las entradas están disponibles en la web museosdetenerife.org desde dos días antes de cada cita, a partir de las 10.00 horas.
Las personas interesadas pueden consultar los detalles de estos conciertos y adquirir sus localidades a través del enlace web https://www.encarofactory.com/naturajazz-2025.