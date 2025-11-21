Andrea Pio rinde tributo a Elton John en Tito’s Teatro

El próximo 21 de noviembre, el músico y pianista Andrea Pio ofrecerá en Tito’s Teatro del Puerto de la Cruz (Camino Durazno 65), un espectáculo único dedicado a la figura y el legado artístico de Elton John. La cita dará comienzo a las 20:45 y las entradas se pueden conseguir a través de la web www. titostenerife.com
El concierto estará construido sobre una cuidada selección de temas que caracterizan el repertorio habitual de Elton John, entre los que destacan grandes clásicos reinterpretados con un toque personal.
El recorrido incluirá piezas emblemáticas como ‘Saturday’, ‘Your Song’, ‘Sacrifice’, ‘Bennie and the Jets’ o ‘Candle in the Wind’, todas ellas arregladas para crear una experiencia envolvente en piano y voz. La estructura del show, dividida en bloques y con cambios escénicos, está diseñada para mantener una narrativa musical que conecte emocionalmente con el público.
Andrea Pio, reconocido por su capacidad para adaptar repertorios icónicos sin perder la esencia original, presentará también una sección especial en la que combinará medleys, fusiones estilísticas y algunos de los momentos más intensos del artista homenajeado. Entre ellos se incluirán temas como ‘Crocodile Rock’, ‘Sad Songs’, ‘Pilot’ o ‘I’m Still Standing’.
El espectáculo tendrá además un cierre especialmente preparado para esta ocasión, pensada como un punto culminante del tributo, con dos dos temas extra: un Medley Rock n’ Roll y ‘Rocket Man’.