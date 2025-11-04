arafo

Vecinos de Arafo piden solucionar las emisiones en el polígono industrial

La asociación vecinal El Carmen Se Mueve denunció ayer, nuevamente, la falta de respuesta del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Arafo ante las quejas reiteradas por los ruidos, olores y emisiones que, según afirmaron, provoca una empresa ubicada en el Polígono Industrial de Güímar.


El colectivo aseguró que desde el pasado septiembre “ha registrado varias solicitudes pidiendo información e inspecciones sobre los horarios de actividad de la empresa”.

La asociación recordó que ya se han abierto dos expedientes sancionadores desde el años 2023, y que el propio alcalde del municipio anunció la intención de solicitar nuevas inspecciones medioambientales.


“El derecho a respirar aire limpio y a recibir información no puede quedar al margen de la gestión municipal”, insisten desde El Carmen Se Mueve, que reclama transparencia y una actuación firme.

