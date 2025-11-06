Asaltan de madrugada la casa de una anciana en Canarias: no lograron salirse con la suya

La Guardia Civil ha detenido durante la madrugada del 18 de octubre de 2025 a tres hombres acusados de un robo con fuerza en una vivienda habitada en Canarias, concretamente en Vecindario (Gran Canaria). La intervención se produjo in situ tras un aviso ciudadano que alertó de la presencia de varios individuos accediendo por la fuerza al interior de una casa.
El aviso, recibido a las 04.45 horas en el Centro de Control, permitió activar de inmediato una patrulla del Puesto Principal de Vecindario, cuyos agentes localizaron a los tres sospechosos dentro del inmueble. Desde el exterior, los agentes escucharon gritos procedentes del interior y comprobaron que la puerta había sido reventada a patadas.
En la vivienda residía una mujer de unos 80 años, considerada de extrema vulnerabilidad. Tras el suceso, fue atendida por personal sanitario y trasladada al Hospital Insular para una valoración completa. En el interior se apreciaba gran desorden, lo que evidenciaba la búsqueda de objetos de valor.
Los agentes recuperaron varios teléfonos móviles y comprobaron que los detenidos habían intentado sustraer dos patinetes eléctricos. Las diligencias fueron instruidas por el área de atención al ciudadano del Puesto Principal de Vecindario y los arrestados pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de San Bartolomé de Tirajana.
La Guardia Civil recuerda la importancia de alertar de inmediato ante cualquier actividad sospechosa, utilizando los teléfonos 062 (Guardia Civil) o 112 (Emergencias), especialmente en casos que afectan a personas mayores o vulnerables.