Ashotel reconoce la labor de 82 profesionales del sector turístico

El Puerto de la Cruz acogió por octavo año consecutivo el homenaje de Ashotel a los trabajadores y trabajadoras de los establecimientos hoteleros de Tenerife, La Palma, Gomera y Hierro. En total, 82 profesionales subieron al escenario para recoger su premio en una iniciativa que busca poner en valor su esfuerzo diario y que se puso en marcha por primera vez en 2017, coincidiendo con el 40 aniversario de la patronal.
Profesionales de diversos departamentos y categorías -camareras de pisos, responsables de mantenimiento, maîtres, recepcionistas, cocineras y cocineros, jardineros o responsables de compras, entre otros- fueron galardonados.
“Lugares bonitos hay en muchas partes del mundo. Lo que nos diferencia es la calidad de nuestra gente: la de ustedes”. Con estas palabras, Jorge Marichal, presidente de Ashotel, quiso poner en valor la importancia de la calidad humana, ilustrándola con una vivencia personal durante el apagón del 28 de abril de 2025. “Mi hija, que estudiaba en Madrid, pudo refugiarse en un hotel donde, sin conocerla y sin saber si podían cobrarle, le ofrecieron ayuda como si fuera una clienta más. Ese gesto, que se repite tantas veces en nuestro sector, dice mucho de quiénes somos”.
Celebrado este año en el hotel Atlantic El Tope, el acto contó también con la presencia del segundo teniente de alcalde de Puerto de la Cruz, Alonso Acevedo, quien saludó “la dedicación, vocación y saber hacer canario” de los trabajadores. A su vez, la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, reconoció la labor de los empleados hoteleros: una contribución “única e invaluable a nuestro éxito como destino turístico”. La consejera delegada aprovechó para recordar sus 16 años de trayectoria en la cadena Silken y subrayó la “precisión, empatía, y vocación de servicio” necesarias en un trabajo que, admitió, no es sencillo.
Aun en un acto de homenaje, Marichal encontró espacio para señalar lo que considera “un problema serio e insostenible”: el absentismo laboral. “Las cifras han se han disparado pasando del 4% o 5% al 22% o 25% en algunos hoteles tras la pandemia” señaló, explicando a su vez que “esto apunta a fallos en la infraestructura sanitaria”. Marichal pidió así mejorar la cobertura pública: “Que quienes enferman tengan recursos y atención rápida para recuperarse antes y volver a su puesto”.
El jóven Nama Traouli acapara las miradas del sector hotelero
Nama se convirtió ayer en el protagonista del acto de Ashotel. Tras la entrega de reconocimientos y en nombre de los galardonados intervino para contar su historia: la de un joven maliense de 17 años que llegó en cayuco hace dos años y que hoy se ha convertido en ayudante de cocina del Hotel Bancal, en La Gomera.