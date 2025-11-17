sucesos

Atropellan a un menor en bicicleta en Santa Cruz de Tenerife

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía la alerta
Muere un hombre tras salirse de la vía con su coche en Tenerife
A las 15:58 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que informaban de una colisión entre una bicicleta y un turismo, con un menor herido en la Avenida Las Herpérides, Santa Cruz de Tenerife.

El personal del SUC asistió al menor, que en el momento inicial de la asistencia presenta traumatismos en miembros inferiores de carácter moderado, trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

La Policía Local instruyó las diligencias correspondientes

