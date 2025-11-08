Atropellan a una mujer en la carretera TF-21

A las 12:01 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se comunicaba que una mujer precisaba asistencia sanitaria tras ser atropellada en la carretera TF-21, en el punto kilométrico 4 aproximadamente, municipio de La Victoria.
El personal del SUC valoró y asistió a la afectada, una mujer que en el momento inicial de la asistencia presenta diferentes traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones, trasladada en ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario de Canarias.
Guardia Civil realizó el atestado correspondiente y la Policía Local colaboró con el resto de los recursos de emergencias.