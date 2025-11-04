Atropellan a un hombre de 80 años en Tenerife

Un hombre de 80 años ha resultado herido tras ser atropellado en la carretera de El Sobradillo, en Santa Cruz de Tenerife.
Los hechos ocurrieron esta misma tarde, cuandose recibió una alerta en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 en la que se comunicaba que un varón precisaba asistencia sanitaria tras ser atropellado por un vehículo en la dirección mencionada anteriormente.
El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Personal del SUC valoró y asistió al afectado, que fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria .
En el momento inicial de la asistencia presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones.