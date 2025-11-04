sucesos

Hallan un cadáver en la playa de Lanzarote en la que desapareció un bañista el domingo

En el lugar se ha desplegado un dispositivo de Bomberos y de la Guardia Civil, encargados de realizar las diligencias correspondientes y la evacuación del cuerpo
Un cadáver ha sido hallado este martes por la tarde en la playa de Famara, en Lanzarote, el lugar donde desapareció un bañista de 28 años de origen indio el pasado domingo.

Según ha confirmado Consorcio de Emergencias de Lanzarote, la persona ahogada ha sido encontrada en la playa por unos bañistas en torno a las 17.05 horas.

Por su parte, la Guardia Civil ha indicado a EFE que, por el momento, el cuerpo permanece aún sin identificar y que se están llevando a cabo las gestiones necesarias para determinar su identidad.

En el lugar se ha desplegado un dispositivo de Bomberos y de la Guardia Civil, encargados de realizar las diligencias correspondientes y la evacuación del cuerpo.

La búsqueda del joven se había reanudado este martes por la mañana, por tercer día consecutivo, con medios marítimos, aéreos y terrestres.

Desde primeras horas, bomberos del Consorcio de Emergencias de Lanzarote participaron de nuevo en los rastreos junto a Salvamento Marítimo -con la embarcación de rescate Al Nair y un helicóptero-, el Grupo de Emergencias y Rescate (GES) del Gobierno de Canarias, así como la Guardia Civil, que movilizó una patrullera en la zona.

