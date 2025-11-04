La desaparición más larga de España: el extraño caso del canario Alberto Pérez Elvira

El 2 de julio de 1973 desapareció Alberto Pérez Elvira, un lanzaroteño que pareció esfumarse. Se encontró su bicicleta, pero ningún otro rastro del niño, de 13 años, al que todos conocían por Albertito. A día de hoy es el caso de desaparición más largo conocido en España.
Aquel 2 de julio de 1973, en el camino entre Güime y Playa Honda, fue hallada la bicicleta de Albertito. Tenía una rueda pinchada y un taxista aseguró ver al joven en la zona. A partir de ese momento, las certezas son mínimas.
Cuando a las 20.00 horas de aquel día el niño no apareció por el restaurante El Cazador, regentado por la familia, comenzaron a entrañarse. Comenzó más tarde una batida por la zona, encontrando, a varios kilómetros de su casa, la bicicleta azul con una rueda pinchada. Pero nunca más se supo de él.
Su hermana, Belén Elvira, reconocida mezzosoprano, que se hizo muy popular tras participar en Got Talent, de Telecinco, ha intentado siempre que este caso no sea olvidado pese al paso de los años. “Mi madre es una mujer muy fuerte, pero paralizó sus sentimientos. No perdió un hijo, nos perdió a todos porque no estuvo para nosotros”, indicó en una entrevista en El Mundo.
🆘 DESAPARECIDO— ALERTA DESAPARECIDOS (@sosdesaparecido) November 4, 2025
1973 no te olvidamos
Información anónima info@sosdesaparecidos.es pic.twitter.com/5AGeS6ZF0K
La desaparición más larga de España
La investigación sobre la desaparición de Albertito fue muy precaria. Solo un agente de la Guardia Civil se ocupó del caso, lo que provocó que las hipótesis fueran muchas.
Después de que un taxista dijera haberlo visto, incluso intercambiara algunas palabras con él, se habló de la posibilidad de que se hubiera ido a trabajar a Gran Canaria, también de que se enrrolara en un barco y que su extraña desaparición tuviera que ver con una relación amorosa con una joven.
Un caso que empujó cambios, pero llega tarde
El impulso mediático —programas y reportajes— facilitó en 2023 los análisis genéticos de la familia y la inclusión del caso en bases comparativas de restos sin identificar, un paso clave que no se activó durante cinco décadas. La familia lamenta que estas herramientas lleguen tarde para muchos y reclama protocolos específicos para revisiones periódicas de desapariciones de larga duración.