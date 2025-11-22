CajaCanarias prepara una Navidad llena de cultura

La Fundación CajaCanarias desarrollará su programación de Navidad entre el 3 de diciembre y el 5 de enero, a través de una veintena de propuestas para todos los públicos en sus espacios culturales de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma y Garachico. Toda la información, así como la venta de entradas y los formularios de inscripción para los talleres, se encuentra disponible en el sitio web www.cajacanarias.com.
La agenda comienza el 3 de diciembre con la inauguración de los portales de Belén en cada una de las sedes. La capital tinerfeña contará, por cuarto año consecutivo, con uno realizado con piezas de Lego. BrickCanarias, junto a una decena de constructores de Lego, ha creado un Belén con 350.000 piezas que recrea el mundo de Harry Potter. Los belenes de La Palma y Garachico se podrán visitar hasta el 3 de enero, y el de Santa Cruz de Tenerife, hasta el día 5.
La Filmoteca CajaCanarias programa un ciclo de cine navideño destinado a los más pequeños en Santa Cruz de Tenerife y La Palma, con los largometrajes Los Teleñecos en Cuento de Navidad (13 de diciembre), Ice Age: La edad de hielo (27) y Kung Fu Panda (3 de enero). La entrada a las sesiones (12.00 horas) es libre hasta completar el aforo.
En la capital tinerfeña destacan tres espectáculos: Cantando a la Pascua, con Benito Cabrera y José Manuel Ramos (19 de diciembre); ¡Mira tú pa eso!, del cómico Darío López (26 ), y Versos de Navidad, con la actriz Petra Martínez, acompañada por el piano de Víctor Carbajo y la voz de Luis Santana (3 de enero). Las citas comienzan a las 19.00 horas.
Otro clásico navideño son los talleres familiares. El primero es ¡Creando Navidad con legos!, a cargo de BricksCanarias (el 3 y el 17 de diciembre). Marcela Pilottia impartirá uno (10 de diciembre) en el que los más pequeños aprenderán a diseñar bolas de cartulina para colgar en el árbol y a crear papel de regalo.
La sesión navideña de Cuentacuentos en la Fundación estará protagonizada por Fidel Galbán del Val y Melanie Henríquez. Entremeses para el corazón llegará el 23 de diciembre (18.00 horas) al Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife. También en la capital tinerfeña, desde el 3 de diciembre y hasta el 5 de enero, se podrá disfrutar de la exposición de las obras ganadoras del concurso Tarjetas de Navidad 2025, cuya gala de entrega de premios tendrá lugar el 20 (12.00 horas).
‘LA MÁQUINA CREADORA’ DE DIBUJOS
El calendario en Santa Cruz de Tenerife se completa con el recital del Coro de Voces Blancas del Conservatorio Profesional de Música de Tenerife (CPMT) junto a la Kids and Swing Big Band, el 18 de diciembre (18.00 horas).
Además del cine y el nacimiento, que lleva por título La Anunciación y cuenta con el diseño de Miguel Ángel Brito, el espacio de Santa Cruz de La Palma acogerá un taller infantil de collage y dibujo, impartido por Naza Martín: La máquina creadora (12 de diciembre).
Finalmente, en Garachico, además del portal de Belén de Creaciones Gaudy, el 20 de diciembre (11.00 horas) habrá un taller navideño enfocado hacia los más pequeños y no tan pequeños. Pero antes, el 13 de diciembre, Javier Torres pondrá el punto de magia a la Navidad con un espectáculo para toda la familia (12.00 horas).