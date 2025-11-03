Calor de verano en pleno otoño: la Aemet prevé temperaturas de más de 30ºC en Canarias

La previsión meteorológica para este lunes indica que habrá cielos poco nubosos en general, con algún intervalo de nubosidad alta, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Respecto a las temperaturas, se podrán alcanzar 30 ºC en medianías y zonas bajas, especialmente del norte y del sur. Los termómetros oscilarán entre los 32 grados de máxima en Tenerife y los 21 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará del nordeste, moderado en costas, con algún intervalo de fuerte en áreas expuestas al alisio, y será flojo de dirección variable en zonas del interior.
En cumbres, soplará entre flojo y moderado de componente oeste.
En Gran Canaria habrá cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes altas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios, si bien se podrán alcanzar 30 ºC en amplias zonas, e incluso los 32 ºC en medianías del sur y cumbres. Los termómetros oscilarán entre los 30 grados de máxima en Gran Canaria y los 19 grados de mínima en la isla de Lanzarote.
El viento soplará del nordeste y moderado en costas, con algún intervalo de fuerte en áreas expuestas al alisio, y será flojo de dirección variable en zonas de interior.