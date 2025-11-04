‘Cámara en la Fundación’ programa en Garachico ‘Ecos del Romanticismo’

La Fundación CajaCanarias, la Sinfónica de Tenerife y el Cabildo prosiguen con la programación del ciclo Cámara en la Fundación con un segundo pase del concierto Ecos del Romanticismo, en el Espacio Cultural CajaCanarias de Garachico. El recital tendrá lugar hoy martes (20.00 horas), con entrada gratuita hasta completar el aforo.
Toda la información, así como la venta de entradas y abonos para el resto de los conciertos, con precios a partir de 5 euros y descuentos por adquisiciones para asistir a varios, se encuentra disponible a través de la web www.cajacanarias.com.
Cámara en la Fundación es una ocasión para disfrutar de los músicos de la Sinfónica en su faceta más cercana e íntima, permitiendo descubrir su virtuosismo en formaciones poco convencionales y mixtas, en las que cada instrumento brilla en un diálogo directo con el público.
Con el título de Ecos del Romanticismo, los músicos de la Sinfónica de Tenerife interpretarán el Octeto en fa mayor, D.803, de Franz Schubert. El compositor austriaco escribió este octeto monumental en 1824 por encargo del conde Ferdinand Troyer, que deseaba una obra al estilo del Septimino de Beethoven.
Pero Schubert fue mucho más allá: amplió la formación, desarrolló seis movimientos de una riqueza armónica extraordinaria y creó una partitura de dimensiones casi sinfónicas, sin perder nunca su inconfundible lirismo y su voz personal.
Obra cumbre del repertorio de cámara, el Octeto es un mundo en sí mismo: contiene danzas populares, corales casi sacros, desarrollos dramáticos y pasajes de una ternura conmovedora. En él resuenan ecos de la música de salón vienesa, pero también una visión más amplia y emocional de lo que puede ser la música de cámara: una sinfonía íntima. Este concierto ofrece la oportunidad de escuchar a una orquesta de bolsillo desplegar toda su expresividad a través de una obra maestra infrecuente en las salas de conciertos.