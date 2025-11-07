Cambian las temperaturas en Canarias: la Aemet no descarta heladas

La previsión meteorológica para este viernes indica que estará nuboso en el norte, donde habrá baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, mientras estará poco nuboso en cumbres centrales, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, en el resto de zonas, habrá un predominio de los intervalos nubosos.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios, sin embargo, no se descartan heladas débiles en cumbres centrales de la isla de Tenerife. Los termómetros oscilarán entre los 24 grados de máxima en Tenerife y los 17 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste durante la segunda mitad del día.
En la provincia de Las Palmas, indica que en Gran Canaria predominarán los cielos nubosos en la vertiente norte, con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales; mientras en el resto de zonas estará poco nuboso con intervalos en el sur.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá predominio de intervalos nubosos, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas experimentarán pocos cambios o en ligero descenso. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 20ºC de mínima y los 24ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremos del sureste y oeste durante la segunda mitad del día.