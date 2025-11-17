Un camión se estrella contra un edificio en Tenerife

Un hombre de 61 años ha resultado herido este lunes, 17 de noviembre, tras chocar el camión que conducía contra la fachada de un edificio en la carretera a Tejina, en el municipio de Tacoronte.
Poco después de las 11:00 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta de la colisión y activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.
Hasta el lugar se trasladaron efectivos de Bomberos de Tenerife para proceder a la extracción del conductor, que había quedado atrapado en el interior del vehículo.
Personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al afectado, que presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.
Personal del servicio de conservación carreteras despejó la vía y Guardia Civil instruyó las diligencias oportunas.