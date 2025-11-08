Canarias, con 150 días, donde más tiempo medio se espera para una consulta con el especialista

Canarias encabeza, con 150 días, el tiempo medio de espera en consultas sanitarias a 30 de junio, mientras que el tiempo de demora para una intervención quirúrgica descendió a 109 días, por debajo de los 118 días de media nacional.
El Ministerio de Sanidad presentó los últimos datos de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, de tal manera que los pacientes canarios encabezan con 150 días el tiempo medio de demora para la consulta de un especialista, seguida de Navarra (142), Aragón (138), Andalucía (127), Cataluña (112 días) y Extremadura (110), todas por encima de la media nacional (96 días).
Por otro lado, 81,4 de cada 1.000 personas estaban registradas en una lista de espera para una primera consulta en Atención Especializada hospitalaria; un dato inferior en 2,4 puntos a la de junio de 2024. El tiempo medio de espera en este caso es de 96 días, dos días más que en el corte de junio de 2024.
La proporción de pacientes que tenían una fecha de cita asignada para más de 60 días es del 61,8%. Este indicador, que en junio de 2024 se situaba en el 54,6%, ha sido sometido a un ajuste en su cálculo, “por lo que no es posible su comparabilidad en este corte”, advierten.
Los menores tiempos se observan en Cirugía General con un promedio de espera de 52 días, Ginecología con 55 días y Cardiología con 64 días. Las especialidades con mayores tiempos de espera son: Dermatología con 121 días; Traumatología, con 114 días, y Neurología, con 111 días.
Por especialidades, Traumatología, con 12,67 pacientes pendiendientes de cada 1.000 habitantes, es la consulta con más espera; le sigue Oftalmología (11,65 pacientes cada 1.000), Dermatología (7,56) ORL (7,28).
Por su parte, al cierre del primer semestre había 832.728 pacientes pendientes de una intervención quirúrgica no urgente, con un tiempo medio de espera de 118,6 días, lo que supone un 1,84% menos pacientes y 2,4 días menos respecto a junio de 2024. Además, el 19,6% de los pacientes llevaba en lista de espera más de seis meses.
De igual forma que en años anteriores, Traumatología encabeza la lista de especialidades que presentan mayor número de pacientes en espera (con 202.144 pacientes, 6.435 menos en un año). A esta la siguen Oftalmología (170.096 pacientes, 7.008 menos que en 2024) y Cirugía General y de Digestivo, con 140.289 pacientes, 9.261 menos.
La especialidad con mayor tiempo medio de espera es cirugía plástica con 259 días, seguida de neurocirugía con 173 días y angiología y cirugía vascular con una espera media de 160 días. La cirugía cardíaca, con 57 días y Dermatología y Oftalmología, con 69 y 75 días, son las especialidades con menor demora.
En relación a los cinco procesos quirúrgicos sujetos a garantía de tiempo de espera (180 días), el by-pass coronario tiene una espera media de 48 días y 1,6% de los pacientes espera más del plazo máximo y la cirugía cardíaca valvular presenta 58 días, con un 4,3% de los pacientes que superan 180 días.
La cirugía de cataratas, que es la intervención más frecuente, presenta su tiempo medio de espera en 65 días con un 3,8% de los pacientes que supera los 180 días. El recambio de cadera, 95 días y el 11,7% y el de rodilla, con 102 días y el 12,7%, son los procedimientos con mayor demora y porcentaje de pacientes que superan los tiempos máximos.
Concentraciones
La Confederación Frente Común de Canarias y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública convocan mañana a las 12.00 horas dos actos en las capitales canarias para denunciar el deterioro del sistema y en defensa de la sanidad pública. En Santa Cruz de Tenerife, la concentración se desarrollará ante la Dirección del Área de Salud y del Banco de Sangre, en la calle Méndez Núñez 14.
Exigen un “pacto por la sanidad” y una Ley Canaria de Salud y Sanidad donde se establezcan los ejes fundamentales, independientemente del Gobierno, con una gestión profesional, independiente y sometida a una evaluación constante, la garantía de unos presupuestos sanitarios suficientes para cubrir las necesidades del sistema, así como corregir la precariedad de los dispositivos de Salud Pública.
Entre las medidas propuestas ven necesario potenciar la Atención Primaria con medios humanos y materiales; un plan de abordaje de las listas de espera con recursos humanos específicos; ampliar las camas sociosaniarias y de crónicos; plena dotación y funcionamiento a los hospitales de segundo nivel, como los del Sur y el Norte de Tenerife; mejorar y crear las unidades de cuidados paliativos y habilitar debidamente la Atención Domiciliaria en todas las Islas; reforzar y ampliar las unidades de Salud Mental con profesionales cualificados, plantillas estables y planes de prevención, y abordar la situación del Banco de Sangre, exigiendo una gestión pública, profesional y transparente.