Canarias acapara ya el 27% de la producción audiovisual española y encabeza el ‘ranking’ junto a Cataluña

El informe anual sobre el sector audiovisual en España 2025 refleja la buena salud del canario, destacando entre las comunidades autónomas en rodajes y en volumen de empleo en el ámbito de la animación. Este informe, publicado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, realiza un análisis pormenorizado del proyecto Spain Audiovisual Hub y de la situación de la industria española. Ahí se destaca que se ha situado a la cabeza de Europa en muchos indicadores, y que la industria canaria tiene un peso muy significativo entre las regiones pioneras en Europa.
El informe pone de relieve que el 27% de las producciones de España se realizaron en el Archipiélago, situándose en la primera posición de las comunidades con mayor actividad, empatada con Cataluña. También que las Islas son la tercera comunidad con mayor actividad audiovisual vinculada a las ayudas del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, con el 8%, lo que refleja el impulso de las producciones propias y coproducciones. En la animación, es la tercera comunidad por volumen de empleo, con el 7,94%, solo por detrás de Madrid y Barcelona. En número de empresas, tiene el 5,6%.
CRECIMIENTO EXPONENCIAL
El sector audiovisual en Canarias ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, gracias en parte a los incentivos del Régimen Económico y Fiscal (REF) y la Zona Especial Canaria (ZEC). El volumen de producciones ha pasado de en torno a 35 millones de euros de inversión en 2017 a los aproximadamente 250 actuales.
En la ZEC, el área de baja tributación ha pasado de 38 empresas del sector en 2019 a más de 80 en 2025. Destaca el crecimiento en el área de la animación, con 14, lo que supone más del 60% del sector en Canarias, y el VFX, con cinco nuevas empresas inscritas desde 2022, alcanzando un total de ocho. También destacan las entidades incorporadas recientemente con el objetivo de desarrollar IPs propias desde el Archipiélago.
Los resultados son consecuencia de la acción conjunta del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Proexca-Gobierno de Canarias, la ZEC y los cabildos, además del Clúster Audiovisual de Canarias. “Una de las cosas que más destacan los inversores y empresas es la coordinación y complicidad entre las instituciones, lo que facilita las tareas de implantación”, señala Pablo Hernández, presidente de la ZEC. “Una labor como esta no es fruto de una institución, sino del trabajo de muchos actores para que los inversores se encuentren cómodos e impulsen más proyectos”.
Hernández recalca la necesidad de formación y de potenciar infraestructuras: “Tenemos buena formación, pero hay pocas plazas y oferta en relación con el volumen de trabajo. Si queremos formar un hub destacado, debemos depender menos del talento exterior y generar más técnicos locales. Hay que hacer un análisis de los perfiles que faltan y crear distintas vertientes de formación”.
En cuanto a las infraestructuras, pone el acento en platós para tratar de hacer tiras continuadas: ”Uno de los formatos que más empleo genera son las tiras diarias. Pero para eso son necesarios los platós y una infraestructura alrededor. Tenemos los de Gran Canaria y avanzan los grandes proyectos de allí y en Tenerife. Esperamos que lleguen pronto para consolidar el sector”.
Por último, apuntó como nichos crecientes a los efectos especiales y la animación de otros estilos. “Ya tenemos más de once empresas de efectos especiales y el sector empieza a mirar a Canarias”, subraya.