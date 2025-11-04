el tiempo

Canarias se prepara para un nuevo episodio de calor: hasta 32ºC, según la Aemet

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)
La previsión meteorológica para hoy indica que estará poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas y por la tarde tenderá a intervalos nubosos en litorales del norte, con calima en medianías y zonas altas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 31 grados de máxima en Tenerife y los 24 grados de mínima en la isla de El Hierro.

El viento soplará flojo con predominio del sureste y en zonas altas, viento del suroeste moderado.

En la provincia de Las Palmas para este martes, 4 de noviembre de 2025, indica que en Gran Canaria habrá cielos despejados sin descartar una calima ligera en medianías y zonas altas.

En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá también cielos despejados sin descartar que haya calima ligera en altura, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas máximas estará en ligero ascenso en costas y las mínimas con pocos cambios o ligeros ascensos en el interior. Se podrán alcanzar 30ºC en amplias zonas de interior, especialmente las orientadas al sur y oeste. En estas zonas se podrán alcanzar localmente los 32ºC. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 23ºC de mínima y los 30ºC de máxima.

Respecto al viento, soplará en la provincia flojo en general con predominio del sureste.

