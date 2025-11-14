Salvamento rescata a más de 350 personas en dos cayucos cerca de Canarias

Salvamento Marítimo ha rescatado este viernes a más de 350 inmigrantes localizados dos cayucos al sur de El Hierro, entre los que hay al menos un bebé y 44 mujeres, según el recuento realizado con la primera de las dos embarcaciones: 247 personas que ya están en el puerto de La Restinga.
Sobre mediodía un avión de Salvamento que rastreaba el Atlántico al sur de Canarias en busca de posibles embarcaciones con inmigrantes avistó un primer cayuco a unos 100 kilómetros de El Hierro.
Ello hizo que se enviara en su ayuda a la Navia, la más moderna y rápida de las dos ‘salvamares’ asignadas al puerto de La Restinga, ha detallado a EFE un portavoz de la sociedad estatal.
Sin embargo, su tripulación se encontró de camino a ese rescate con otro cayuco ya sin combustible, con más personas de las que podía embarcar de manera segura en su cubierta (203 varones y 44 mujeres).
En vista de esa situación, se movilizó también desde La Restinga a la Salvamar Diphda. Entre las dos salvamares trasladaron a tierra a todos los rescatados: un primer grupo de 40 personas que presentaban más debilidad en la Navia y las 207 restantes en la Diphda.
Aún no hay datos sobre cuántos menores iban a bordo, pero EFE ha podido comprobar en el desembarco que el grupo de 40 incluía a al menos un bebé, que fue trasladado al hospital de Valverde junto con una mujer que había sufrido un golpe en la cara.
En paralelo, se ha movilizó desde Santa Cruz de Tenerife a la Guardamar Talía por si era necesaria para socorrer al cayuco más lejano. Finalmente fue la Salvamar Navia la que lo auxilió, tras completar su primer rescate y regresar al mar.
La primera estimación de ocupantes es de entre 110 y 130 personas, que se espera que lleguen a La Restinga sobre las 19.30 horas.