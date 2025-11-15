El CD Tenerife aplasta al Celta Fortuna (4-0) en su mejor partido del curso

El CD Tenerife se impuso con claridad al Celta Fortuna en el Heliodoro Rodríguez López en el mejor partido de los blanquiazules en lo que va de curso.
Álvaro Cervera volvió al plan inicial. A aquel que le permitió empezar el campeonato siendo absoluto dominador del Grupo 1. Jesús de Miguel y Enric Gallego volvieron a formar pareja de ataque, con Alassan por la derecha y Nacho Gil por la izquierda. Además, otra novedad fue la primera titularidad de Fabricio, quien acompañó a Aitor en la medular.
Apenas tardó 45 segundos el CD Tenerife en cobrar ventaja. Nada más sacar de centro, Jesús de Miguel logró robar el esférico y, de inmediato, metió un pase en profundidad para aprovechar la carrera de Alassan. El canterano llegó casi hasta la línea de fondo para servir una asistencia ahí donde hace daño al portero y al defensa. Enric, muy atento a la jugada, se anticipa al zaguero visitante metiendo la puntera para colocar el balón al segundo palo. Golazo madrugador que a buen seguro se perdieron aquellos aficionados que llegaron tarde al Heliodoro.
El segundo de la noche pudo llegar poco después. Nueva aparición de Alassan por el carril y su buen centro lo remató, de cabeza, Nacho Gil. El balón se desvió algo cruzado de la portería ‘celtiña’. Las apariciones del canterano por la derecha destrozaban a la zaga viguesa.
Al borde del primer cuarto de hora de encuentro, Alassan de nuevo fue protagonista con un potente disparo que despejó como pudo Coke, meta del Celta Fortuna. El remate de Alassan se origina tras otro buen robo local y una rápida transición de ataque, como le gusta a Cervera.
Tras este trepidante arranque, el partido bajó algunas revoluciones, pero el CD Tenerife mantuvo el control absoluto de la situación. Alassan y Fabricio asumieron galones en esos momentos.
De hecho el brasileño estrelló en el 33 un misil en el larguero de la meta gallega. Fabricio hizo lo único que podía hacer y lo hizo muy bien. El Tenerife se merecía tener más ventaja en el marcador.
Lo siguió buscando el Tenerife, y Fabricio, en la recta final del primer acto. En el 41 el brasileño estrelló otro potente remate en el lateral de la red. El 2-0 merodeaba el recinto capitalino.
Los últimos minutos de la primera parte sirvieron para hacer justicia en el marcador. El segundo tanto local llegó en otra jugada combinativa perfecta de los blanquiazules. Alassan se asocia con Fabricio, quien levantó cabeza para asistir en el segundo palo a un De Miguel que solo tuvo que colocar la pierna para marcar el 2-0. Otro golazo con el que acabó la mejor primera parte de toda la temporada del Tenerife.
En la segunda mitad, Ulloa, con un golazo, y Balde sentenciaron.