Fallece un ciclista de 88 años atropellado por una furgoneta

Un ciclista de 88 años, vecino de Tudela, ha fallecido este sábado al ser arrollado por una furgoneta en la carretera ZP-5303, en el término municipal de Tarazona (Zaragoza), según ha informado la Guardia Civil de Zaragoza.
El suceso, cuyas causas investigan especialistas de Tráfico de la Benemérita, se ha producido a las 11.55 horas en el kilómetro 10,5 de la vía que comunica las localidades de Vera de Moncayo y Tarazona.
Se trata del segundo atropello mortal de un ciclista en Aragón en este 2025. El pasado mes de marzo un hombre de 59 años perdió la vida en la carretera a A-129 víctima de un atropello de un conductor que se dio a la fuga y que acabó siendo detenido.