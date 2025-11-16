El XI Congreso Sinapsis 2025 reúne a más de 520 participantes

San Miguel Adicciones organizó en el Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna el XI Congreso Nacional de Patología Biopsicosocial Sinapsis 2025, un evento que se centró en abordar la salud mental desde una perspectiva multidisciplinar, explorando temas que van desde la atención clínica y las adicciones hasta los últimos avances en psicoterapia y la influencia de los factores sociales en el bienestar mental.
Con más de 520 participantes, este foro sirvió para que expertos en medicina, enfermería, psiquiatría, psicología o trabajo social compartieran conocimientos, ideas y experiencias, explorarán innovaciones y colaborarán en la búsqueda de soluciones efectivas. Se ha convertido en una cita ineludible para los profesionales del sector y refleja el compromiso por avanzar hacia una atención más humana y efectiva.
Las condiciones meteorológicas adversas al paso de la borrasca Clauda motivaron que la primera jornada no pudiera celebrarse de manera presencial, pero el trabajo de la organización superó las dificultades, emitiéndose en streaming. Además, se colgaron en la web del congreso todos los posters científicos. La segunda jornada se celebró presencialmente en el Aula Magna César Manrique.
Teresa de la Rosa Vilar, presidenta de San Miguel Adicciones, reiteró el “compromiso por tender puentes” entre las diferentes disciplinas sanitarias y los contextos sociales y familiares, porque “solo con una visión global podremos ofrecer una respuesta verdadera y eficaz”. Destacó el esfuerzo de todo el equipo para “adaptar todo en tiempo récord”.
Entre las materias de un programa que fomentó el debate y el intercambio de ideas, se abordaron las funciones ejecutivas como factor de riesgo para la adquisición de malos hábitos; la salud mental y adicciones en el siglo de las modas; las adicciones comportamentales en la población infanto-juvenil; tecnoadicciones y adolescencia; la patología psiquiátrica en hijos de pacientes adictos; la inserción sociolaboral de colectivos vulnerables; el fenómeno del Chemsex; los aspectos legales en la regulación del cannabis; la Ley como herramienta educativa, el abordaje del trastorno por consumo de cocaína; la intervención en crisis suicidas y ante un riesgo inminente; o la depresión y la ansiedad.