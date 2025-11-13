Controlado el incendio en una pizzería de Puerto de la Cruz

La pizzería Don Camilo, ubicada en la conocida zona de La Placeta, en Puerto de la Cruz, sufrió en la mañana de este jueves un incendio que obligó a cerrar temporalmente el local. Las llamas, que se originaron en el interior del establecimiento por causas que aún no han sido precisadas, fueron controladas rápidamente gracias a la intervención de los servicios de emergencia.
Pese a que no se han registrado heridos, el restaurante permanece cerrado mientras el equipo de Don Camilo lleva a cabo las labores de limpieza y evaluación de daños. La previsión es que la reapertura se retrase hasta que finalicen las tareas de acondicionamiento y se garantice la seguridad del establecimiento.
Desde el entorno de La Placeta, varios vecinos y comerciantes mostraron su preocupación por lo ocurrido, una zona muy transitada tanto por residentes como por visitantes. Las autoridades locales han recomendado extremar la precaución en el área durante los trabajos de recuperación.