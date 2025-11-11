La joven polaca que asegura ser Madeleine McCann, declarada culpable de acosar a los padres de la niña desaparecida

Una joven que durante años ha afirmado ser Madeleine McCann, la niña británica desaparecida en 2007 en Portugal, ha sido declarada culpable este viernes por un tribunal británico de acosar a los padres de la pequeña.
Julia Wandelt, una polaca de 24 años, fue juzgada por acosar a Kate y Gerry McCann entre junio de 2022 y febrero de 2025, en particular enviándoles cartas y llamándolos por teléfono, afirmando ser su hija Maddie. La otra acusada, Karen Spragg, ha sido absuelta por completo de los mismos cargos por el jurado, informa AFP.
Julia Wandelt ha asegurado durante el juicio que no pretendía llamar la atención ni obtener ningún beneficio económico, sino simplemente “saber realmente quién soy”.
La joven condenada, natural de la ciudad polaca de Lubin, fue detenida en febrero de este año. Según la acusación, durante más de dos años y medio habría hostigado de forma persistente a los padres de Madeleine, Kate y Gerry McCann. Entre otras acciones, Wandelt los habría llamado en repetidas ocasiones, les habría escrito numerosos mensajes e incluso se habría presentado en su domicilio familiar.
Uno de los episodios más perturbadores se produjo este mismo año, cuando la joven realizó más de 60 llamadas telefónicas a los McCann en un solo día. Durante la audiencia, se reprodujo uno de los mensajes de voz que dejó en el buzón de la madre de la niña desaparecida: “Sé que mi acento es polaco, sé que no soy tan bonita como lo era Madeleine en el pasado, pero sé lo que sé, sé lo que recuerdo. Denme una oportunidad, no soy una mentirosa, no estoy loca. Por favor, devuélvanme la llamada”.
En 2023, Wandelt también había publicado en su cuenta de Instagram afirmaciones en las que aseguraba ser Madeleine McCann, lo que generó una oleada de atención mediática y especulaciones en redes sociales. Sin embargo, las autoridades británicas confirmaron posteriormente que una prueba de ADN descartó cualquier vínculo biológico entre la joven y la familia McCann.
El caso de Madeleine McCann ha conmovido a la opinión pública mundial desde su desaparición en mayo de 2007, cuando tenía apenas tres años. La niña desapareció de un apartamento turístico en la región del Algarve, en el sur de Portugal, mientras sus padres cenaban en un restaurante cercano. A pesar de años de investigaciones internacionales, campañas de búsqueda y numerosas teorías, el caso sigue sin resolverse.
La atención mediática sin precedentes que ha rodeado esta tragedia ha tenido consecuencias duraderas para los padres de Madeleine.
“Una de las secuelas más dolorosas para Kate y Gerry McCann ha sido precisamente el nivel de exposición pública y el acoso derivado de teorías de la conspiración sin fundamento, alimentadas por personas sin ninguna consideración por su sufrimiento”, destacó el fiscal.
El pasado septiembre, Christian Bruckner, principal sospechoso en la desaparición de la niña, fue liberado en Alemania tras cumplir una condena de siete años por violar en 2005 a una mujer estadounidense de 72 años en la misma región portuguesa donde desapareció Madeleine. No obstante, las autoridades aún no han logrado reunir pruebas suficientes para imputarlo formalmente por el caso McCann.