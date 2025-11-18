Paralizan el desahucio de una familia con seis hijos menores en Canarias

El Tribunal de Instancia de Telde (Gran Canaria) ha acordado este martes suspender el desahucio que iba a obligar a una familia de Ingenio con seis niños menores a su cargo a abandonar su casa mientras se busca una alternativa donde puedan residir y se negocia un alquiler social.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se estima así la solicitud formulada la letrada de la plataforma Derecho a Techo, Isabel Saavedra, para que no se ejecutase la orden de desahucio dictada contra Moisés Macías y su esposa Raquel.
El procedimiento que les afecta, que se abrió en 2019, queda suspendido mientras la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan) busca una alternativa habitacional a los afectados y estos, en paralelo, negocian un alquiler social con el fondo que compró su deuda hipotecaria.
El Tribunal de Instancia da un plazo de cinco días a Visocan para que informe de los trámites y del periodo aproximado que necesita para encontrar una vivienda a la familia y, al mismo tiempo, se dirige al fondo de inversión propietario del inmueble, por si estuviera dispuesto a negociar un alquiler social.
Con las respuestas que reciba de ambas partes, el Tribunal tomará una decisión, que puede ser poner nueva fecha al lanzamiento, o convalidar un acuerdo de alternativa habitacional, precisa el TSJC.
El desahucio de la familia compuesta por Raquel y Moisés y sus seis hijos fue instado por el fondo de inversión que compró su deuda, después de que dejaran de pagar la hipoteca al perder su trabajo poco antes de que comenzara la pandemia de la covid 19.
El lanzamiento se ha paralizado dos veces, en septiembre y la semana pasada, pero se reactivó al no reconocerse la situación de vulnerabilidad de la familia, por los ingresos que ahora recibe Moisés de su trabajo en una cadena de supermercados.
El matrimonio insiste en que no ha podido encontrar un alquiler que pueda pagar con su sueldo manteniendo, al mismo tiempo, a sus seis hijos.