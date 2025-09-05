Denuncian el desahucio inminente de una familia con 6 menores en Canarias

La plataforma Derecho al Techo ha denunciado la inminente ejecución del desahucio de una familia de ocho miembros, entre ellos seis menores de entre 3 y 14 años, previsto para el próximo 11 de septiembre en Ingenio, Gran Canaria.
Según la organización, la familia, trabajadora y con arraigo en el municipio, perdió la capacidad de pagar su hipoteca durante la pandemia de la COVID-19, después de que la vivienda fuera adquirida por el fondo buitre Promontorio Yellowstone.
Una vez recuperado el empleo del padre, han mostrado disposición a pagar la deuda y continuar en la vivienda, pero “la falta de mediación institucional y la especulación financiera han impedido regularizar la situación”.
Durante meses, la familia ha buscado sin éxito una vivienda en alquiler, en un contexto de precios disparados y escasa oferta en Canarias.
Derecho al Techo señala que el Ayuntamiento de Ingenio conoce el caso, pero su única propuesta ha sido ofrecer dos meses de alquiler, una medida que consideran insuficiente y que dejaría a la familia sin solución estable.
La plataforma califica la situación de extrema vulnerabilidad y recuerda que la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por España, prohíbe dejar a menores en situación de desamparo, mientras que la Constitución Española, en su artículo 47, reconoce el derecho a una vivienda digna.
Derecho al Techo exige la paralización inmediata del desahucio previsto para el 11 de septiembre, la mediación entre la familia y el fondo propietario para establecer condiciones de pago justas y la garantía de una alternativa habitacional digna y estable en caso de que el desalojo se ejecute.
Asimismo, reclama la puesta en marcha de políticas estructurales en Canarias que permitan crear un parque público de alquiler social, evitando soluciones puntuales.