Desprendimiento en una carretera de Garachico

La carretera TF-421, que conecta el casco de Garachico con el barrio de San Pedro de Daute, permanece cerrada al tráfico en ambos sentidos tras registrarse desprendimientos en la tarde de este domingo. Así lo informó la cuenta especializada en tráfico Tenerife Vial a través de la red social X (antes Twitter).
El incidente se produjo en la zona situada antes de las curvas del Arrastradero, donde grandes han caído sobre la calzada, impidiendo la circulación de vehículos.
Las imágenes difundidas muestran parte del talud desmoronado y varios fragmentos de piedra ocupando completamente los dos carriles.
La TF-421 es una vía de carácter insular que da acceso a varias zonas residenciales y agrícolas del municipio, por lo que el cierre puede generar complicaciones de movilidad.