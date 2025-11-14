70.000 canarios desconocen que tienen diabetes y su peligro

El Archipiélago se suma hoy a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes con diversas actividades en todas las Islas, convocadas por la Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias (FAdiCAN) y sus asociaciones insulares.
Según el SCS, hay casi 210.000 pacientes diabéticos registrados: “De cada diez casos, nueve son de tipo 2”, y es posible que “70.000 residentes desconozcan que tienen diabetes y el peligro que corren”, alertó Fran Darias, gerente de la Asociación de Diabetes de Tenerife.
Recordar que la diabetes tipo 2 es la más común en adultos y está relacionada con la obesidad y hábitos de vida poco saludables, mientras que la diabetes tipo 1 es de origen autoinmune y habitualmente aparece a cualquier edad pediátrica, desde lactantes hasta adolescentes, con una incidencia en aumento.
Entre las principales demandas del colectivo en Canarias, Darias reclamó la creación de “Hospitales de día de diabetes con profesionales multidisciplinares” en los centros hospitalarios de todas las Islas -como ya existen en otras Comunidades- para “atender todas aquellas complicaciones agudas que puedan surgir, desde una hipoglucemia grave hasta una hiperglucemia mantenida”, donde el paciente que no sepa qué hacer acude y le puedan subsanar el problema, reduciendo la asistencia a los servicios de Urgencia, así como “habilitar un teléfono de atención 24 horas” atendido por personal especializado.
Además piden la “formación continua de los profesionales sanitarios y ofrecer educación diabetológica en Atención Primaria”, “formar y contratar enfermería especializada en diabetes” no solo en hospitales sino en centros de Salud -la puerta de entrada del sistema y el más cercano donde acudir- lo que beneficiaría a los pacientes, así como “consultas de telemedicina” para reducir la brecha geográfica entre pacientes.
Tabién es vital “implantar los sensores tipo 2 de una manera más fluida, porque hay un atasco tremendo”, debido a que “no hay suficiente personal formado -binomio médico y enfermero- para hacerlo”, denunció Darias.
Cuello de botella
Recordar que los pacientes tienen asegurados los sensores tipo 1 en los hospitales, sin embargo, los sensores tipo 2, son más complejos y están indicados para aquellos pacientes con un determinado perfil de tratamiento. “Los que tienen derecho a tenerlo ven con preocupación que, después de dos años de la modificación de la norma que permite su uso, no se están implantando por su rigidez”, lo que afecta a su calidad de vida ya que alertan con antelación ante situaciones como una hipoglucemia (bajada de azúcar) grave que termina en Urgencias.
Otras propuestas por parte de FAdiCAN son la “implantación de la figura de la enfermería escolar en todos los centros, profesional titulado y a tiempo completo, para facilitar la seguridad de todo el alumnado, entre ellos los diabéticos”, en contra de la figura de los auxiliares sanitarios, que opinan deben adaptarse a las necesidades individuales del menor (como el apoyo en el comedor), o el “cribado pediátrico para la detección precoz de la diabetes tipo 1”, asegurar la “transición y atención continua” al pasar de pediatría a adulto.
Desde las asociaciones se insta a las administraciones a “realizar campañas de sensibilización y detección precoz” de la diabetes, así como “promover acciones que fomenten hábitos saludables” para prevenir la diabetes tipo 2, como la campaña de prevención de la diabetes del Cabildo de Tenerife. También piden a Cabildos y a las consejería de Sanidad y de Bienestar Social partidas económicas para costear tanto el personal técnico como sus acciones y proyectos.
Diabético desde hace 30 años, Darias reconoce los importantes avances en el control de la enfermedad, sobre todo los sensores continuos de glucosa y bombas de insulina, “decisivos para el manejo y el control diario y fomentar la autonomía”, tratamientos como la insulina de tercera generación y nuevos medicamentos.