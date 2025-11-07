DIARIO DE AVISOS regala a sus lectores un porta bolsas para mascotas

DIARIO DE AVISOS regalará a sus lectores este próximo domingo, 9 de noviembre, un porta bolsas para utilizar durante los paseos con sus mascotas, y que será gratis con el periódico.
Un práctico artículo elaborado por la marca Loca Denim con un diseño exclusivo para el periódico y hecho totalmente a mano con vaqueros reutilizados. Porque el lema de esta firma “son las dos R, reciclar y reutilizar, dándole una segunda vida a los vaqueros”. Así lo explica Carolina Cabrera, copropietaria de esta marca junto con su prima María Verónica López, quienes crean artículos y accesorios de todo tipo utilizando vaqueros reutilizados.
Para crear los porta bolsas, explica Carolina, han utilizado entre 140 y 150 vaqueros reutilizados y ha supuesto un trabajo en equipo de tres meses para su confección a mano. Los porta bolsas tienen diferentes colores en función del tejido del vaquero: claro, oscuro, medio, gris y negro.
Y para los hilos de las costuras utilizaron cinco colores que se combinaron con el botón que está colocado en la parte de atrás para abrir y cerrar el espacio donde se ponen las bolsitas. Por delante, tiene un ojal para ir extrayéndolas, y un llavero lo complementa para poder engancharlo y llevarlo con comodidad.
Diversos artículos
Loca Denim ha diseñado este accesorio personalizado para DIARIO DE AVISOS, pero en su catálogo cuentan con una gran diversidad de artículos confeccionados a partir de vaqueros reutilizados, como, por ejemplo, tote bag, porta bolígrafos, neceseres de todos los tamaños, delantales, cojines, cajas organizadoras, coletas, lazos, pajaritas o diademas. Piezas con un gran acabado, totalmente artesanales y únicas.
Carolina señala que el vaquero “se adapta a cualquier accesorio y producto”, aunque explica que es un material con el que no es fácil trabajar porque “hay vaqueros que son muy gruesos y te pueden partir la aguja, otros que son muy elásticos y se arruga y el trabajo no queda bien, tampoco con los que son degastados, así que hay que saber seleccionar bien el vaquero”.
Además, “lo combinamos con otras texturas, otras telas, y se puede personalizar al gusto del cliente”, apunta, creando así piezas exclusivas.
Loca Denim nació en mayo de 2024, después de que su prima María Verónica, que es la que cose, le regalara a Carolina un bolso hecho por ella misma con un vaquero reutilizado, y a partir de ahí surgió la idea de crear esta marca de moda sostenible.
Sus artículos se pueden adquirir a través de su cuenta de Instagram (@locadenim) o en los diferentes mercados en los que participan. Además, algunos productos los tienen también a disposición en una tienda en Granadilla.
Carolina Cabrera es también una de las fundadoras, junto a su marido, de Tallitos Green, una empresa que combina innovación con técnicas tradicionales de jardinería, creando macetas orgánicas inspiradas en las kokedamas, así como bonsais y terrarios. Fruto de la sinergia entre Tallitos Green y Loca Denim, van a sacar una línea de delantales “con mensajes alusivos a plantas”, anuncia Carolina.