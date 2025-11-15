Diez años de ritmo y libertad

Aguere se prepara ya para celebrar la décima edición de la Semana Internacional de Jazz Ciudad de La Laguna, un intenso encuentro musical que se va a desarrollar entre los días 24 y 28 de noviembre en el Casino lagunero y que, en sus cinco intensas jornadas, desplegará una agenda que reunirá a destacadas figuras del jazz que se hace en Canarias, así como a artistas internacionales.
ESTILOS DIVERSOS
Serán cinco noches consecutivas de música en directo para conformar una programación que vuelve a apostar por la diversidad estilística, la calidad artística y la celebración del jazz como punto de encuentro cultural. La sesión inaugural de la Semana Internacional de Jazz en el Casino de La Laguna, la del lunes 24 de noviembre, comenzará a las 20.00 horas -que es el horario de inicio de cada velada- y estará protagonizada por el Iván Rojas Quartet, que abrirá el ciclo musical con una propuesta cargada de matices y sonoridades contemporáneas.
La agenda jazzística continuará al día siguiente, 25 de noviembre, con el Jonay Mesa Trío, que subirá al escenario para ofrecer una visión personal y creativa del género, explorando nuevas formas dentro del formato clásico del trío.
Para el 26 de noviembre se ha elaborado una velada doble, en la que comparten escenario el saxofonista Kike Perdomo, que acude con su proyecto Friendship, y Manolo Rodríguez, quien presenta Nombres Propios, una propuesta en la que el guitarrista profundiza en composiciones propias, recurriendo para ello a un lenguaje íntimo y evocador.
El jueves 27 de noviembre, el festival contará con el Yul Ballesteros Quartet, una formación que actuará junto a Lajalada como artista invitada, y la participación de Alexabril, configurando una sesión en la que el jazz se fusionará con colores sonoros contemporáneos y una marcada personalidad artística.
HOMENAJE A BEBO VALDÉS
El cierre de la Semana Internacional de Jazz Ciudad de La Laguna llegará el 28 de noviembre con el Cucurucho Valdés Trío, que en su propuesta rendirá homenaje al maestro Bebo Valdés (1918-2013) en una noche especialmente emotiva y cargada de raíces afrocubanas.
La jornada incluirá también la actuación de Alba Gil Aceytuno, que interpretará Aguyro, un proyecto que destaca por su identidad propia y su capacidad para conectar tradición y vanguardia.
La Semana Internacional de Jazz Ciudad de La Laguna 2025 está organizada por Imoa y cuenta con el patrocinio del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna, además de la colaboración de diversas entidades culturales y específicamente del sector musical.