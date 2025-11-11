Domingo Rodríguez ‘el Colorao’, galardón de honor de los VII Premios Canarios de la Música

La Asociación Premios Canarios de la Música ha decidido otorgar al timplista majorero Domingo Rodríguez el Colorao (1964), el Premio de Honor que concede para reconocer la sólida trayectoria y contribución a la música y a la cultura de Canarias de un artista.
El músico, que recibirá la citada condecoración el próximo 3 de diciembre en el transcurso de la gala de entrega de la séptima edición de los Premios Canarios de la Música, que se celebrará en el Teatro Leal de La Laguna, se congratuló de que “sean los propios compañeros músicos” quienes concedan este premio. “Estoy inmensamente agradecido. Es todo un halago que además indica que algo bueno vengo haciendo desde hace años. Uno trabaja con amor y cariño para intentar ser feliz y entregar al público su trabajo de manera honesta”, señaló.