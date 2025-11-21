El Aderno venderá en el Mercado de Navidad de El Corte Inglés y Sabela

El obrador El Aderno, radicado en Buenavista del Norte, vuelve estas fiestas a la capital tinerfeña con doble presencia: un punto de venta temporal en el Mercado de Navidad de El Corte Inglés Tres de Mayo y un corner especial en Sabela (Santa Cruz, Plaza Ireneo González), donde se podrán comprar productos icónicos y ediciones limitadas de temporada. El regreso supone una gran noticia para los incondicionales de la marca tras el cierre, en etapas anteriores, de las tiendas de calle del Pilar, en la capital tinerfeña y La Laguna.
Méndez defiende la tradición canaria, el producto bien hecho y un poco de magia
Con este movimiento, Santa Cruz de Tenerife recupera a El Aderno en dos ubicaciones de máxima afluencia y con una propuesta pensada para facilitar tanto la compra por impulso como el encargo planificado para comidas familiares y regalos corporativos. “Volver a Santa Cruz por Navidad y hacerlo por partida doble es un gesto de gratitud hacia quienes nos han acompañado desde siempre. Llevamos nuestra esencia: tradición canaria, producto bien hecho y un poco de magia en cada bocado” afirma Teobaldo Méndez, fundador, en el año 1991, de El Aderno.
Repostería canaria navideña: truchas, polvorones, turrones, y panettones
“Sabela se convierte en casa y punto de encuentro para los fieles de El Aderno: un espacio cómodo para reservar, recoger y, por qué no, brindar por la Navidad con un bocado de memoria dulce” , dice Cris Hernández, de Sabela. Aquí se podrá adquirir la repostería navideña: truchas, pasteles de cabello de ángel, rosquetes (también 0% sin azúcar), mantecados, polvorones, roscos de vino, turrones y panettones.
Abama Solidaria acoge la II Gala Benéfica a favor de Pequeño Valiente
Tras el éxito de su primera edición, Abama Solidaria vuelve a reunir a la comunidad en torno a una causa solidaria. El próximo 4 de diciembre, Abama Resort Tenerife acogerá la II Gala Benéfica Abama Solidaria, una cita que este año apoyará la labor de la Fundación Canaria Pequeño Valiente, organización sin ánimo de lucro dedicada a mejorar la calidad de vida de los menores con cáncer y de sus familias. El encuentro será en el Restaurante Atlántico (Casa Club Abama Golf) y la recaudación irá a la creación de La Casa Pipa.
Víctor Suárez, de Haydée, gana la T de Oro 2025 de Tapas Magazine
El chef Víctor Suárez (Haydée by Víctor Suárez, Tenerife), ha ganado la T de Oro correspondiente a Islas Canarias en la gran Gala de Tapas Magazine celebrada en el Palacio Neptuno, en Madrid.
Estos premios, en su cuarta edición, representan lo mismo -según Andrés Rodríguez, presidente de SpainMedia y editor y director de Tapas Magazine- “que los Globos de Oro para los Óscar o los premios Feroz para los Goya”. Las T de Oro distinguen a los mejores chefs de todas las Comunidades Autónomas y quieren representar el cambio gastronómico y generacional del sector.
La guindilla
Reservas con anticipo de la cuenta
Llega la navidad y las empresas de restauración aprovechan estas fiestas para acabar el año de la mejor manera posible aunque con los elevados precios de la alimentación tampoco hay milagros. Aparte de este hecho, los anuncios comienzan a reflejar una novedad y es que están hartos de los desalmados que reservan y cuando llegan la fecha no atienden el teléfono y dejan colgados a los chefs con sus previsiones de contratar más personal y con productos que acaban en la basura. Por esta razón, cada día es más frecuente que la reservas conlleven un pago previo para evitar malas tentaciones. Y me parece justo.