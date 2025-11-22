El Auditorio de Tenerife alberga la fase autonómica del Intercentros Melómano

La Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife acoge este sábado (16.00 horas) la fase autonómica del 24º Intercentros Melómano. El certamen para estudiantes de música elegirá al representante de Canarias que optará al Premio de Interpretación para Solistas en su categoría de Grado Profesional. El acto cuenta con entrada libre hasta completar el aforo.
En las audiciones intervendrá el alumnado de los conservatorios profesionales de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria de diversas especialidades instrumentales: percusión, tuba, clarinete, violonchelo, guitarra, saxofón y piano.
Con la colaboración del Auditorio de Tenerife, el encuentro contará con actuaciones de un máximo de 15 minutos y repertorio libre. Tras las actuaciones, el jurado se retirará a deliberar y, posteriormente, se procederá a la entrega de diplomas y se comunicará quién es la persona ganadora.
Los participantes son Alejandro Barrabí y Miguel Mira, en percusión; Jorge Ojeda, en tuba; Teo Rivero, al clarinete; Ciro Moreno, con su violonchelo; Diego Bencomo, en la guitarra; Sarah Hiraldo, al saxofón, y Violeta Muñoz, al piano. El jurado estará integrado por el compositor Miguel Ángel Linares; el director técnico de la Sinfónica de Tenerife, Daniel Broncano, y la pianista Inmaculada Marrero.
El primer clasificado será quien represente a Canarias en la fase final del concurso, que tendrá lugar el 7 de diciembre en el Auditorio de la Diputación de Alicante-ADDA. El certamen Intercentros Melómano es una iniciativa de la Fundación Orfeo, creada en 2002 con el objetivo de fomentar una participación de forma activa de los alumnos de los conservatorios de música en concursos de carácter profesional.