El Ayuntamiento de El Sauzal gestionará un presupuesto de 12,7 millones el próximo año

El Ayuntamiento de El Sauzal gestionará un presupuesto de 12.726.206 euros el próximo año, tras haber sido aprobado ayer por el Pleno municipal con los votos a favor del grupo de gobierno (CC), la abstención de los concejales de la Asociación Independiente de El Sauzal-Nueva Canarias (AISA-NC) y del Partido Popular y el voto en contra del edil del Partido Socialista.
La cuenta de 2026 supone un 4,1% menos respecto a la anterior debido a que no están incluidas las transferencias de capital de otras administraciones como pueden ser Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife. Eso no significa que al finalizar el año se incremente por las subvenciones que se reciben, aclara el alcalde, Mariano Pérez.
El resto de partidas se mantienen prácticamente iguales e incluso se ha incrementado en un 7,5% la correspondiente a gasto social, que asciende a 1.069.066 euros. En este caso se aumentaron las subvenciones para la banda de música, los clubes deportivos y de mayores, los colectivos sociales, culturales, las Asociaciones de Padres y Madres (Ampas) y la Mancomunidad del Nordeste, entre otras entidades.
“Se ha elaborado un presupuesto incrementado en base a todas las necesidades del municipio. La intención del equipo de Gobierno con este documento económico es centrar los esfuerzos en cumplir con las demandas de la población sauzalera, sobre todo, en el ámbito social, educativo, deportivo y cultural”, subraya el mandatario.