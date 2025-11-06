El cantante Simón Salinas gana el concurso Mar Abierto Festival Talent

El cantante Simón Salinas ha ganado el Mar Abierto Festival Talent, una iniciativa impulsada por el festival para descubrir y promover el talento musical emergente en Canarias. Durante el certamen, se invitó a los participantes a vivir la experiencia de subirse al escenario del pabellón Santiago Martín, en La Laguna, para, en el caso de ganar el concurso, poder actuar allí como teloneros de This is Michael, el espectáculo de tributo al rey del pop, representado por Lenny Jay.
El concierto será el 15 de noviembre y las entradas se pueden adquirir en los sitios web www.festivalmarabierto.com, www.tickety.es y www.pabellonsantiagomartin.net.
Para participar, los aspirantes debían rellenar un formulario de inscripción, enviar una maqueta y esperar la valoración del equipo organizador. Tras la convocatoria, abierta en las redes sociales de Festival Mar Abierto y Mar Abierto Producciones, se recibieron múltiples propuestas de artistas interesados en formar parte de esta experiencia. Finalmente, el cantante emergente Simón Salinas es el artista seleccionado y será el encargado de abrir el concierto de This is Michael.