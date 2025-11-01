El CD Tenerife, a dar un golpe sobre la mesa ante el Racing de Ferrol

El CD Tenerife afronta esta tarde, a partir de las 17.30 horas, uno de los compromisos más complicados ya que visita al Racing de Ferrol, candidato al ascenso, y que es tercero en la clasificación con dos puntos menos que el cuadro insular. Los blanquiazules tienen como objetivo enderezar un rumbo que en las últimas fechas se ha torcido tras las derrotas consecutivas en Liga frente a Unionistas (0-2) y Barakaldo (2-0).
Además, los de Álvaro Cervera no ganan desde el pasado 4 de octubre cuando se impusieron en el Heliodoro al Zamora.
El representativo recuperó sensaciones el pasado martes en la eliminatoria de Copa del Rey donde goleó en estadio municipal de El Val al Alcalá (0-4).
El entrenador blanquiazul dejó entrever en conferencia de prensa previa al choque con el Racing de Ferrol que renunciaría a alinear a dos delanteros con el mismo perfil, como había optado hasta ahora con De Miguel y Enric Gallego, para contrarrestar la forma de jugar del conjunto gallego, que permanece invicto en su estadio, con tres victorias y dos empates.
El once que podría saltar al verde de A Malata podría ser: Dani Martín, bajo los palos. Con David Rodríguez y Ander Zoilo, en los laterales. En el eje central, León y Landázuri; En el mediocentro, Aitor y Juanjo Sánchez, con Alassan y Nacho Gil en las bandas, y en punta, De Miguel y Fran Sabina.
Álvaro Cervera no podrá contar con los lesionados Marc Mateu y Javi Pérez, y con el sancionado por acumulación de tarjetas, Álvaro González.
Pablo López: “El CD Tenerife es el candidato número uno para el ascenso”
El entrenador del Racing de Ferrol Pablo López, que estará ausente del banquillo tras ser sancionado por dos partidos tras ser expulsado frente al Celta Fortuna, no escatimó elogios al rival.
“Tenemos que competir muy bien para ganar a un súper equipo, con el presupuesto más alto de la categoría. Cuenta con ocho jugadores de la temporada pasada, han fichado a unos cinco jugadores de Segunda y mantienen al cuerpo técnico. Sabemos a quiénes nos enfrentamos, pero jugamos en casa y buscaremos hacerlo lo mejor posible”.
El técnico del Ferrol valoró el partido ante los blanquiazules. “Es el candidato número uno por presupuesto y jugadores, pero estamos en la jornada 10. Nos hemos ganado el derecho de competir contra el líder y poder pasarlo. Será vibrante, entre dos equipos que han descendido y quieren estar en los puestos altos durante toda la temporada”.