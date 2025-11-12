El Círculo de Bellas Artes presenta esta tarde el libro ‘Y en eso llegó Manzana’

La marca Discos Manzana marcó una época imborrable en la memoria de varias generaciones en Canarias, especialmente de Tenerife. Por eso, el Gobierno de Canarias ha querido apoyar la edición de un libro, Y en eso llegó Manzana, que cuenta su historia a partir de recuerdos, fotografías, testimonios y anécdotas, escrito y coordinado por Alberto J. González Segura.
Una edición de 272 páginas, con prólogo de José Manuel Pérez Lorenzo e introducciones de los periodistas Carmelo Rivero, consejero editorial de DIARIO DE AVISOS, y Juan Cruz Ruiz, que será presentada hoy miércoles (18.30 horas), en un acto que tendrá lugar en el Círculo de Bellas Artes de la capital tinerfeña, con entrada libre hasta completar el aforo.
El encuentro contará con la intervención de Cristóbal de la Rosa, director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, y con los principales protagonistas del libro, Alberto y Javier Segura, que prometen dar alguna que otra sorpresa para conmemorar los 50 años del nacimiento de Discos Manzana. Carmelo Rivero será el maestro de ceremonias.
El libro, de tapa dura, ha sido editado por el área de Cultura del Gobierno, a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), y estará a disposición de la ciudadanía en las bibliotecas públicas, así como en varias librerías de las Islas. Al término del acto de presentación, los autores se desplazarán a su actual tienda de vinilos y vintage, El Cinematógrafo, en la cercana plaza del Chicharro, para firmar ejemplares.
Discos Manzana fue un negocio mítico. Abrió sus puertas en La Laguna en septiembre de 1975, por lo que la publicación viene a coincidir con los 50 años de su fundación. Durante casi tres décadas revolucionó la música en Canarias. Llegó a tener 25 locales de venta de discos y un sello discográfico con el que editó los mayores y mejores éxitos de múltiples grupos.
La publicación recoge infinidad de imágenes, anécdotas y testimonios de una época irrepetible de la música y sirve de homenaje a una experiencia que muchos denominan extraordinaria. Alberto Segura, ideólogo, junto a su hermano Javier, del grupo Manzana, describe en estas páginas cómo fueron los inicios, con referencias a muchas de las personas que, de un modo u otro, les acompañaron.
También cuenta la huella que dejó el cierre del grupo en 2002, una experiencia que, indica Segura, “con la perspectiva de los años, creí oportuno mostrar, no solo para el recuerdo, sino para la constancia de un posible legado a nuevas generaciones, que caminan por un mundo que nada tiene que ver con el que se vivió en aquellos años dorados de los ochenta, incluso los noventa”.