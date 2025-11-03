El CN Nadamas se impone con autoridad en la XXVI Travesía a Nado Isla de Lobos

La XXVI edición de la Travesía a Nado Isla de Lobos – Fuerteventura dejó este domingo una imagen clara: el Club Natación Nadamas atraviesa un momento brillante. Con un dominio incuestionable tanto en categoría masculina como femenina, los nadadores lanzaroteños fueron protagonistas absolutos en una de las pruebas más emblemáticas del calendario regional de aguas abiertas.
Con más de 280 participantes inscritos —nuevo récord de la prueba— y un mar en calma que ofreció condiciones óptimas para la competición, el evento organizado por el Club Deportivo Herbania volvió a unir deporte, naturaleza y emoción en los 3.500 metros que separan Punta Marrajo, en la Isla de Lobos, del muelle deportivo de Corralejo.
Triunfos claros de Herminio Fernández y Naira Jaén
La prueba masculina fue dominada de principio a fin por Herminio Fernández Alperi. El nadador del CN Nadamas, vigente campeón de la Copa de Aguas Abiertas de Lanzarote, impuso un ritmo firme desde la salida y logró distanciarse en solitario para cruzar la meta con un tiempo de 40 minutos y 16 segundos, sin rivales que le inquietaran en los metros finales.
Por detrás, y firmando un resultado notable pese a su corta edad, entró Matías Padrón (14 años), con 41:57, seguido de Nicolás Padrón (42:16), completando un podio íntegramente compuesto por representantes del CN Nadamas.
En categoría femenina, la también campeona lanzaroteña Naira Jaén Serra fue la gran destacada. Con una actuación sólida y bien dosificada, alcanzó la meta con un tiempo de 43:39, sumando un nuevo título a su palmarés. La segunda posición fue para su compañera de equipo Alexandra Sánchez Clark (47:07), mientras que el tercer puesto lo ocupó Elena Sarmiento Guerra, del CD Swim & Train Maspalomas.
Cinco nadadores del CN Nadamas entre los ocho mejores
Más allá de las medallas, la actuación colectiva del CN Nadamas fue sobresaliente. Sus cinco representantes finalizaron dentro del top-8 de la clasificación general, sumando en total dos oros, dos platas y un bronce, una cosecha que refleja el excelente nivel competitivo del equipo y su firme apuesta por las aguas abiertas.
El entrenador y responsable técnico del club, Ricardo Senra, valoró el rendimiento con satisfacción:
“Nuestros nadadores han demostrado madurez, esfuerzo y compromiso. Afrontar una travesía como esta requiere algo más que condición física: exige concentración, estrategia y mucha preparación previa”.
Una prueba consolidada y con sabor internacional
La Travesía Isla de Lobos volvió a reunir a deportistas llegados desde distintos puntos del archipiélago, la Península y varios países europeos y latinoamericanos. El ambiente fue inmejorable desde las embarcaciones de salida, con cientos de nadadores lanzándose al agua ante un público entregado que aplaudía desde tierra firme y embarcaciones de apoyo.
La organización recibió elogios por parte de participantes y autoridades presentes, entre ellos representantes del Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de La Oliva, quienes destacaron tanto la seguridad como la calidad logística del evento. Más de 60 voluntarios, kayaks de seguimiento, asistencia médica y embarcaciones de apoyo garantizaron el correcto desarrollo de la prueba.
Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó Mauricio Zanahan, de 83 años, que volvió a completar la travesía, siendo reconocido como el participante más veterano de esta edición.