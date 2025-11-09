El ‘flashmob’ por el 25 aniversario de La Laguna como Ciudad Patrimonio Mundial

La plaza de la Concepción de La Laguna se ha transformado en el escenario inesperado de un ‘flashmob’ musical grabado como parte de los actos conmemorativos del 25 aniversario de la declaración del municipio como Ciudad Patrimonio Mundial por la Unesco.
El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Concejalía de Patrimonio Cultural, prepara este proyecto como una de las acciones centrales del programa oficial, aunque los detalles completos de la sorpresa se darán a conocer en los próximos días.
La intervención musical estuvo coordinada por la Asociación Cultural Canarias Canta y contó con la participación de los Coros Laguneros, así como de la soprano Beatriz Siverio y el tenor Giancarlo Santelli, todos ellos dirigidos por el maestro José Herrero Cabrera.
El acto, grabado íntegramente en el corazón histórico de la ciudad, forma parte de una producción especial que pretende poner en valor el patrimonio cultural lagunero a través de la música y la participación ciudadana.